مصير إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كاس العالم يتضح خلال ساعات

ينتظر اتحاد الكرة المصري قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن طلب إعادة مباراة مصر والسنغال.

وكانت مصر فشلت في التأهل لكأس العالم 2022، بعدما خسرت بركلات الترجيح من السنغال، بعدما تبادل المنتخبان الفوز في مباراتي ذهاب وإياب المرحلة الفاصلة بنفس النتيجة (1-0).

لكن بعد نهاية المباراة طلب منتخب الفراعنة إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

سبب إعادة مباراة مصر والسنغال

وتقدمت مصر بعد انتهاء مباراة الإياب في 29 مارس/آذار الماضي بشكوى ضد السنغال مطالبة بإعادة اللقاء الذي تأهلت بموجبه الثانية إلى مونديال 2022 في قطر

واستند طلب إعادة مباراة مصر والسنغال إلى عدة أسباب أوضحتها تقارير مصرية في الفترة السابقة.

هل يتم إعادة مباراة مصر والسنغال؟

وضم الملف المصري الذي يطالب بإعادة مباراة مصر والسنغال 4 مخالفات ارتكبها الجانب السنغالي، وهي:

تعطيل حافلة المنتخب المصري أثناء توجهه لخوض المباراة، ما تسبب في عدم قدرته على أداء تدريبات الإحماء بصورة كافية.

الاعتداء على البعثة الإعلامية وتحطيم الكاميرات الخاصة بهم.

الاعتداء على محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري بزجاجات المياه والحجارة أثناء المباراة.

استقدام محترفين في استخدام أشعة الليزر ووضعهم في المدرجات للتأثير على محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وزملائه أثناء تسديد ركلات الترجيح والتصدي لها وهو ما بينته الصور المرفقة في ملف الشكوى.

إعادة مباراة مصر والسنغال

ومن المنتظر 3 سيناريوهات بشأن طلب إعادة مباراة مصر والسنغال، بحسب تقارير صحفية مصرية.

رفض المطالب المصرية وعدم توقيع أي عقوبات على الجانب السنغالي (وهو السيناريو الأضعف).

الاكتفاء بغرامة مالية على الجانب السنغالي مع حرمان منتخب السنغال من الحضور الجماهيري لمباراة أو مباراتين وتوجيه اللوم له (وهو السيناريو المتوقع، وحينها سيذهب الجانب المصري للمحكمة الرياضية للمطالبة بإعادة المباراة مستندا لإدانة الجانب السنغالي)

وقالت وسائل إعلام مصرية إن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر تشكيل لجنة ثلاثية لبحث الشكوى المقدمة من اتحاد الكرة المصري لطلب إعادة مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم.

ووفق وسائل إعلام مصرية، بدأ عمل اللجنة الجديدة الأحد 17 أبريل/نيسات الجاري، وتضم اللجنة في عضويتها مسؤولي لجنة الانضباط بالفيفا بصفتهم المحققين في الشكوى المقدمة، ومندوبين عن لجنة المسابقات ولجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم أيضاً.

وكشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن مفاجأة تضمنها تقرير المراقب الأمني الكاميروني للمباراة تنتصر لمصر وتدين الجانب السنغالي.

وقال الكومي: "مراقب المباراة وصف كل ما حدث للاعبين المصريين في دكار بالتفصيل في تقريره منذ لحظة تحركهم من فندق الإقامة وحتى انتهاء المباراة"، بحسب موقع المصري اليوم.

وأضاف الكومي أنه فوجئ بأن المراقب الكاميروني زود لجنة الانضباط بفيديوهات جديدة قام بتسجيلها بهاتفه المحمول.