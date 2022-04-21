تعميم مهم من اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد لخطبة الجمعة

أصدرت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس 21/4/2022، تعميماً مهماً لخطباء المساجد لخطبة يوم الجمعة.

ودعت اللجنة، مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، واستمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، خطباء المساجد التطرق والتركيز في خطب الجُمُع القادمة ، وفي الدروس الوعظية على عناوين ومواضيع هامة.

ولفت إلى ضرورة ألا تزيد الخطبة مع الصلاة عن ثلث الساعة فقط، والموعظة في حدود عشرة دقائق .

وأبرز المواضيع هي:

- الدعوة لنصرة المسجد الأقصى المبارك بكافة الوسائل والسبل و توجيه تحية اجلال واكبار للمرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى المبارك وعلى بواباته المدافعين عن ثرى الأمة بإرادة وعزيمة قويه لا تلين وهنيئاً لكم يامن تجمعون بين عبادة الصيام والصلاة والجهاد والرباط في سبيل الله والزكاة بأرواحكم ودمائكم الزكية وتحيون سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالاعتكاف والقيام والدعاء.

ودعوة جماهير شعبنا في كل مكان لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الاقصى المبارك واحياء سنة الاعتكاف وقيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وليلة القدر وذلك بتنظيم وتسيير الحافلات والقوافل باستمرار ، للتواجد والمرابطة هناك ، وحماية المقدسات ، وعدم السماح لقطعان المستوطنين باقتحام وتدنيس المسجد الأقصى أو استفزاز مشاعر المسلمين والتنغيص على عبادتهم.

- التحفيز على الاجتهاد فيما تبقى من الشهر الفضيل وخاصة العشر الأواخر وليالي الوتر وليلة القدر والتي هي خير من الف شهر بالطاعات والقربات وصلاة القيام والتهجد والإجهاد بالعبادة والتنافس في الطاعات والتشجيع على الإقبال على قراءة القرآن الكريم بتدبر وتمعن وفهم معانيه وما ترشد إليه آياته واغتنام الأوقات الثمينه من الأيام الفضيلة المقبله ببرامج وجداول مميزة وعدم اضاعتها فيما ليس فيه فائدة في الدنيا والآخرة .

- الحث على الإيثار والتكافل الاجتماعي والتعاضد وصلة الأرحام ، وتفقد عوائل الشهداء والجرحى والأسرى والمكلومين من أبناء شعبنا

- الحث على نبذ جميع مظاهر وأشكال الخلاف والفرقة ، والتحذير من إثارة الفتن وافتعال المشاكل والشجارات على أتفه الأسباب ، وتحكيم لغة العقل والمنطق ، ونشر ثقافة التسامح والمحبة ، وإشاعة خلق العفو والصفح بين أبناء وأفراد المجتمع الواحد ؛ ففي الحديث الصحيح : " فإن سابّه أحد أو قاتله ، فليقل إني امرؤ صائم ".

- إحياء سنة القنوت . وخاصة في صلاة الفجر ، وأن يكون للأسرى والمسرى نصيب من الدعاء ، والاقتصار والاختصار بجوامع الكلم في الدعاء بلا تكلف أو تنطع .

- دعوة التجار وأصحاب المحال التجارية ومعارض الملابس للبعد عن آفة الجشع والاحتكار، ونصحهم بعدم رفع أسعار السلع والبضائع والملابس ونحن على اعتاب عيد الفطر المبارك ؛ مراعاة للأوضاع المعيشية المعقدة والصعبة التي يمر بها قطاعنا الصامد ، ونوصيهم بتقوى الله - عز وجل - في البيوع والتجارة ، " التاجر الأمين الصدوق مع السفرة الكرام البررة ".

- حث الأغنياء والمحسنين من أبناء شعبنا على المبادرة والإسراع في إخراج زكاة الأموال والصدقات على من يستحقونها من الفقراء والمساكين والأسر المستورة والمتعففة في الأيام المقبلة ، الذي تتضاعف فيه الأجور وتزداد فيه الحسنات ، واستجابة لأمر الله - عز وجل - القائل: " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم "، والقائل: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " . وإن خير الناس انفعهم للناس .

نصاب زكاة المال هو ( 3700 ) دينار أردني ، يخرج منهما 2.5 % ، وصدقة الفطر ( 9 ) شواقل ، لمن أراد إخراجها نقدا ؛ كما قدرتها دار الإفتاء الفلسطينية لهذا العام .

- رمضان شهر الجهاد والتضحيات ، شهر الانتصارات والفتوحات ، والتي غيرت مجرى التاريخ ، يرجى التطرق وبشكل موجز وسريع لكل حدث في تاريخه وموعده .

1- غزوة بدر الكبرى يوم 17 رمضان .

2- فتح مكة يوم 20 رمضان

3- معركة عين جالوت وهزيمة التتار على يد السلطان قطز في 25 رمضان .

4- معركة حطين وهزيمة الصليبيين وتحرير مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك على يد القائد صلاح الدين الأيوبي 26 رمضان بعد مايزيد عن 90 عام من احتلالها والتى تأن اليوم هل من صلاح دين جديد يخلصلها من الإحتلال الصهيوني

وبث الأمل في نفوس الأمه بأن دولة اسرائيل الى زوال حتماً كغيرها

5_ العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2014 م وبسالة المقاومة في التصدي له ، وعدوان العام الماضي 2021 م حيث كانت ( معركة سيف القدس ).

والتي فرضت معادلة جديدة في رحلة الصراع مع العدو

اللهم بلغنا ليلة القدر واعنا على قيامها ايماناً واحتساباً لوجهك الكريم وتقبلها منا يارب العالمين.