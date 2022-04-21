تظاهرة في نيويورك تنديداً بالعدوان "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني

شارك المئات من أبناء الجالية الفلسطينية، والمدافعين عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، اليوم الخميس 21 ابريل 2022، في تظاهرة حاشدة في حي منهاتن بمدينة نيويورك، للتنديد بالعدوان "الإسرائيلي" المتواصل ضد أبناء شعبنا، خاصة في شهر رمضان.

وانطلق المشاركون في التظاهرة من أمام القنصلية "الإسرائيلية" في المدينة، واحتشدوا أمام مقر البعثة "الإسرائيلية" في الأمم المتحدة، للتعبير عن رفضهم للقمع الوحشي الذي تقوم به سلطات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

وحمل المشاركون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بالاعتداءات والقمع المستمر للمصلين في المسجد الأقصى.

وطالبوا في المسيرة التي شاركت فيها منظمة (ناطوري كارتا) ومنظمات فلسطينية (صامدون)، وحركة الشباب الفلسطيني، والوجود مقاومة، وأخرى أميركية، بإنهاء النكبة المستمرة وتصاعد العنف "الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني، وحشد الدعم للأسرى والمطالبة بتحريرهم.