ماذا علق الاحتلال بشأن صواريخ "سام 7" التي اطلقتها المقاومة الليلة الماضية؟

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال العميد ران كوخاف اليوم الخميس 21/4/2022: "إن المقاومين في قطاع غزة يستخدمون أسلحة قديمة مضادة للطائرات من طراز"سام 7" وفرصتهم لضرب طائراتنا المقاتلة -التي تهاجم من ارتفاع وبزاوية من البحر- منخفضة، لكن التهديد قائم، نحن لا نقلل من شأن أي تهديد.

وبين المتحدث باسم جيش الاحتلال العميد ران كوخاف "للأسف لم يتم اعتراض صاروخ سديروت الليلة الماضية، سوف نتحقق من الأمر، مشيراً الى ان قائد القوات الجوية سيفتح تحقيقًا مع الاقتناع أنه إذا كان من الممكن اعتراضه لكان قد حدث، لكن لا نتملك حماية بنسبة 100%

ويشار الى ان قوات الاحتلال قصفت الليلة الماضية مواقعاً للمقاومة في قطاع غزة ، بزعم الرد على صاروخ أُطلق من قطاع غزة صوب سديروت وفقا لمزاعم الاحتلال ، لترد المقاومة على طائرات الاحتلال بصواريخ مضادة للطائرات من طراز "سام 7".