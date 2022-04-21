الشيخ عكرمة صبري: الاحتلال فشل في مخططاته وعلينا ان نكون حذرين من الغدر  

أكد عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى اليوم الخميس 21/4/2022 أن الاحتلال فشل في مخططاته ولم يستطع أن يلبي مطلب الجماعات المطرفة في ذبح القرابين، ورغم البطش الذي قام به ضد شباب القدس فإنه لم يحقق هدفه المنشود.

وقال خلال تصريحات له على صوت الاقصى "انتهت الأيام الخمسة السوداء وسنبدأ بالاعتكاف بإذن الله، وفي الأيام العشر الأواخر لا يدخل أي زائر غير مسلم للأقصى، ولن يتمنن علينا الاحتلال ".

وتابع الاحتلال غدر بنا الجمعة الماضية، ولا يجرؤ أي يهودي على اقتحام الأقصى دون حراسة وعلينا أن نكون حذرين ومتنبهين ويقظين لغدرهم".

وكان الهلال الاحمر الفلسطيني أعلن في خامس يوم لإقتحامات المسجد الاقصى من تسجيل إصابة نحو 20 فلسطينيًا بينهم إصابات في الرأس والرقبة جراء اعتداءات الاحتلال في المسجد القبلي.

وبينت مصادر "اسرائيلية" أن عدد المقتحمين اليوم الخميس بلغت 762 مستوطنا متطرفاً .