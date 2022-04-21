أحد المعتكفين: الاحتلال يحاصر أكثر من 2000 معتكف ويطلق الغاز السام

روى أحد المعتكفين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس 21/4/2022، تفاصيل مايجري داخل المصلى من استهداف لهم والاعتداء عليهم.

وقال المعتكف:"إن الاحتلال يُحاصر أكثر من ألفي معتكف داخل المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، ويطلق الغاز السام ورذاذ الفلفل تجاه المعتكفين داخل المصلى."

وأوضح، أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الشبان والمعتكفين في المصلى بالمناطق العلوية من الجسد.

وناشد جميع الطواقم الطبية بالدخول إلى المسجد والمصلى القبلي لإنقاذ المصابين.

من جهته، دعا مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال محاولات الاحتلال للسيطرة عليه.

وقال الكسواني في تصريح صحفي:"إن رباطنا هو الذي يثبتنا في المسجد الأقصى، والاعتداء على المرابطين لن يثنينا عن التواجد فيه".

وكان المئات من المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم، لليوم الخامس على التوالي بحماية من قبل قوات الاحتلال، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة .