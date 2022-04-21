بالفيديو إصابة خطيرة في المصلى القبلي والاحتلال يمنع دخول سيارات الإسعاف للأقصى

قالت مصادر مقدسية اليوم الخميس 21/4/2022، أن 8 إصابات بينها حالة خطيرة، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" داخل المصلى القبلي المحاصر بالمسجد الأقصى جراء اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي، فيما يمنع الاحتلال دخول الإسعاف للمسجد.

وأفادت مصادر مقدسية، أن مواطناً أصيب بجراح خطيرة بين 8 إصابات أصيبت في الرأس والرقبة، إثر اعتداء الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال تمنع وتعرقل دخول الإسعاف للمسجد الأقصى لعلاج المصابين وإسعافهم.