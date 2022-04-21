أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك- رسائل تهنئة للأم والزوج والأصدقاء

مع قرب نهاية شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر السعيد، يبحث المسلمون عن أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك للأصدقاء وللحبيب وعبارات تهنئة عيد الفطر المبارك مكتوبة، وعبارات تهنئة عيد الفطر المبارك، للأم، وعبارات تهنئة عيد الفطر المبارك لزوجي، حيث يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك 2022.

رسائل عيد الفطر 2022رسائل عيد الفطر 2022

عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، ما هي إلا أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك، عيد الفطر يبدأ أول يوم من شهر شوال، شرع الله عيد الفطر لإدخال الفرح والسرور في نفوس المسلمين بعد صيام شهر رمضان المبارك ولا يجوز الصوم فيه.

عدد ركعات صلاة عيد الفطر ركعتان، فقد صلّى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- صلاة العيد ركعتَين، عن عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صلاةُ الأضحى ركعتان، وصلاةُ الجُمُعةِ ركعتان، وصلاةُ الفِطْرِ ركعتان، وصلاةُ المسافرِ ركعتان، تمامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، على لسانِ نبيِّكم وقد خاب مَنِ افْتَرَى).

أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك

كل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حواليك وتقولك: كل عام وأنت بخير.

كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة وعافية وعساك من عوادة.

أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك، أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.

جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطر بريحان وورود.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس غلاتك ليس لها مقياس كل سنة وأنت أسعد الناس.

عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك

اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده.

أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك، هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

إذا سبقتموني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم وإن سبقتكم فهذا لحقكم وقدركم، لكم المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.

كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدينك الاسلام رافع ولأهل بيتك نافع ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع.

أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم.

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواباً أنت عنوانه، أهنئك بقدوم العيد وأيامه.

أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك، بالعود والبخور، برشات العطور، بأسمى آيات السرور، نبارك لك عيد الفطر السعيد. كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، ولأهلك نافع. تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد.

ألغيت كلّ المواعيد حتّى أكون معك بالعيد، وأقولك بهمس الكلام عيدك مبارك وسعيد.

أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك، العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.

كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.

عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك للأصدقاء

كل عام وأنت بألف خير يا صديقي.

أرسل إليك تهنئة مليئة بالورد والفل أرسلها إليك قبل العيد عشان أكون قبل الكل.

بص للقمر البعيد وقوله جاه العيد وبعد رمضان بقيت إنسان جديد.

قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وأنت بألف.

ماتحلمش اني اقولك عيد سعيد لكن هقولك شي واحد أنت سعادة كل عيد.

باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئه بلا حدود.

تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وأنتم بخير.

طالت مسافات السفر بين الاحباب واقول يا أغلى البشر جعلك بخير.

عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك للحبيب

العيد الذي لا يبدأ بصوتك ليس فيه صباح ولا مساء، أسعد الله صباحك بكل خير وكل عام وأنت الخير كله، أسأل الله أن يجعل أيامنا القادمة أجمل وأنت في قلبي أغلى.

في صباح عيد الأضحى المبارك لا أجد ما يشرق به صباحي إلا أن أرسل إليك أشواقي بكلمات من حب، صباح الحب والأمل والعيد الأجمل في حياتي.

كيف يبدأ صباح العيد وأنت عني بعيد، لا تكفيني أعياد الدنيا في غيابك، كل عام وأنت إلى قلبي أقرب وفي روحي أغلى، يا شمس صباحاتي التي لا تغيب.

لا يبدأ العيد بطلوع شمس ولا ينتهي غروب شمس، بل يبدأ بكلماتك العذبة التي تقول لي فيها صباح الخير حبيبتي، كل عام وكل يوم وكل لحظة وأنت صباحي الأجمل.

أتى صباح هذا العيد كئيبًا على غير عادته، فطالما أنكِ بعيدة عني وأشواقي تنحتُ حولي طيوفك الساحرة لا فرحة تدخل إلى قلبي، كل عام وأنت بقربي يا حبيبتي.

صباحك نور يشعُّ من خديكِ، وعذوبة تنبع من عينيك، عيدك مبارك وكل عام وأنت الخير كله، أسأل الله أن يجعل كل صباح مثل هذا الصباح المشرق بوجودك قربي.

غفوتُ ليلة العيد وأنا أنتظر صباح العيد، وحلمت بصباحات كثيرة، ولكنني لم أحلم بمثل هذا الصباح الذي تأتيني فيه رسالة منك، ليصبح العيد عيدين، عيدُك أنا دائمًا.

صباحك سعادة لا تنقضي، وعيد مبارك، وكل عام وكل يوم وأنت بألف ألف خير، أعاده الله علينا ونحن معًا دائمًا يا أجمل صباح في العمر كله.

حين يبدأ صباح العيد بالتكبيرات، يتردد صوتك في أذني، وأتذكر كم أنت بعيد عني، أسأل الله أن تكون قربي في الأيام والأعياد القادمة، وكل عام وأنت حبيبي.

أسأل الله في هذا الصباح المبارك أن يحفظك وتكون قربي في العيد القادم، أعاده الله تعالى علينا ونحن على أحسن حال.

صباح الخير لكل الخير في الدنيا، وصباح العيد لأحلى عيد في الدنيا، كل صباح عيدٍ وأنت شمسه المشرقة البعيدة، التي تمدني بالفرح والدفء والسلام رغم بعدك عني، أسأل الله أن يحفظك لي وأن يجمعنا في أقرب وقت.

عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك مكتوبة

كل عيد وأنتم بخير.

رسالة حب ومودة نهنئك فيها بالعيد المبارك لأنك غير، ونقول كل عام وانت بخير.

رقص قلبي من الفرحة عندما علمت بقدوم عيدين عيد الفطر المبارك ورؤية حبيبي بخير هي أحلى عيد.

فرحت الطيور بقدوم العيد المبارك وتغنت بأحلى الأغاني، وفرح قلبي برسالتك يا غالي.

عيد فطر مبارك، اعاده الله عليكِ وعلينا بالخير واليمن والبركات.

باقة من الورود والياسمين معطرة ببخور العود والرياحين، وتقول كل عيد وأنتم طيبين.

الحمدلله اليوم انتهيت من مقطع موشن جرافيك صغير لتهنئه بـ #عيدـالفطر المبارك 🌙انطلاقه لأعمال العيد بإذن الله 🤍وانطلاقة لحسابي في بيهانس تابعوني فيه بنزل اعمال بشكل دوري بإذن الله.

تقبل الله أعمالكم وغفر ذنوبكم وابدل سيئاتكم إلى حسنات عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

أَيَّامًا مَّعْدُودَات اللهم اجعلنا فيها من المقبولين.

من العائدين الفائزين المقبولين،عيدكم مبارك، كل عام وأنتم وجميع من تحبون بخير وصحة وعافية وسعادة، #كل_عام_وانتم_بخير

عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك للام

أمي العزيزة، شمعة حياتي، و ضوء شمسي، و بهجة أيامي، كل عيد فطر وأنتِ النور والضياء لعمري.

أمي يا نور حياتي كل عام وأنتِ بألف خير.

كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي.

ينبوعُ الحب، وشلال الحنان، ومخزن الدفء، عيد فطر سعيد عليكِ وكل عام ووجودكِ هو معنى الحياة.

كل المواعيد ألغيتها، حتى أكون معك بالعيد، وأقول لكِ بأعذب الكلام، كل عام وأنتِ سعيدة يا أمي يا نبع الحنان، وعيد فطر سعيد.

بنغمات الحب، وقصائد العُشاق، و أهازيج الغرام، أهنئكِ يا أمي بعيد الفطر السعيد، دوام الصحة والعافية لقلبكِ الجميل.

عيد الفطر علينا هلّ، وبأحلى فرحة طلّ، أهديها لأمي الحبيبة رمز الأمان، وصاحبة أطيب قلب ونبع الحنان.

يا أحلى زهرة في بستان الحياة، يا جمالاً ونقاء لا أعرف منتهاه، كل عيد فطر وأنت السعادة والبهجة وسر المحبة يا أمي العزيزة.

كل عيد فطر وأنت نور بيتنا وسر اجتماعنا، ومن تحلو بصحبتها أوقاتنا، دمت ودام الحب لنا، وعيدك سعيد مبارك يا أمي الحنونة.

بكل معاني الحب والحنان أنشدُ لكِ تهاني عيد الفطر أمي الجميلة، الله يطول في عمركِ ويسعد قلبكِ و يُنير حياتك.

باقة من الورود، بقدوم العيد، معطرة بالعود، لك يا صاحبة الجود، عيد فطر مبارك يا أجمل أشيائي.

أهديك يا أمي الحبيبة أجمل التهاني بعيد الفطر السعيد، البقاء لصوتكِ وضحكتكِ وحديثكِ الذي يُعيد لي الحياة.

أيقونة الحب والحنان اللا مُتناهي، أمي الحبيبة، عيد فطر سعيد عليكِ، و ربي يديم ضحكتكِ و ابتسامتكِ ونور وجهكِ.

أمي الغالية التي منحتني كل شيئ جميل في حياتي، وباركت أيامي بحبها، في عيد الفطر أقدم لكِ كل الحب والتقدير، عيدك مبارك.

مع عبير الفجر الوليد، ومع اشراقة صباح عيد الفطر المجيد، أدعو الله لكِ يا أمي بكل الخير والعافية والصحة والستر والسعادة.

وتقفُ الكلمات عاجزة في كتابة شيء يصفكِ أمي في عيد الفطر، كل عام وأنتِ مصدر الأمل والحب والحنان.

كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك يا أمي الغالية.

عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك لزوجي

زوجي العزيز كل عام وانت بخير وسعاده وهنا معايا وربي يحقق امانينا.

زوجي الغالي كل عام وانت بخير والعمر كله تعيشه بهنا وسعاده بوجودي جنبك الله لا يحرمني اياك.

وبعيد الفطر المبارك أهديك كل فرحتي وسعادتي بوجودك في حياتي زوجي العزيز، كل عام ونحن معاً للأبد.

زوجي الحبيب كل عام ولا يسكن قلبكك سواي كل عام وأنت النبض بداخلي ياجعل كل عيد وانت حولي اسمع تهانيك وعيني تشوف كشختك.

وللعيد فرحة بوجودك، بقربك مني زوجي، بضحكتك، بصوتك، كل عيد وأنت الحياة والحب.

زوجي عيدي انت والسعادة دام بكره يوم عيد انت عمرً فوق عمري وانت كل العالمين.

زوجي الغالي كل عام وإنت بخير ياسيد الناس عيدك مبارك ياعسى عيدك سعيد.

ابنائي بناتي زوجي اهلي وكل من عرفتهم تقبل الله طاعتكم وعيدكم مبارك.

زوجي كل عام وانت عيدي ونعمه ادعي تبقى لي عُمر.

عيدي أنت وقلبك وصوتك ورائحة العطر المُتناثرة منك، عيدي انت يا زوجي العزيز.

زوجي وعيالي دمتم لي أعياداً لا افقدها وسعادة الكون بأكملها كل عام وانتم بخير.

عيديتي هم بخير أهلي أبنائي زوجي وكل غالي على قلبي.

لقلبك الجميل وروحك البيضاء زوجي اجمل تهنئة بعيد الفطر، عسى السعادة ما تفارق دربك.

وفي عيد الفطر المبارك أنت الوحيد الذي أهنئه من أعماق قلبي، عيدك مُبارك زوجي ومُلهمي وكتفي الثابت.

كل عام وأنت زوجي، وروحي، نبضي، سعادتي أملي وتفاؤلي، بهجة عمري أنت عيدي يا رفيق الدرب.

أنت مسرة قلبي ، أنت أساس عيدي، الله يديمك لي بكل اعوامي، عيد فطر سعيد زوجي.

بنغمات العود، وهمسات الحب، أقول لك زوجي، عيد فطر سعيد ومبارك يا عالمي الجميل.

زوجي حبيبي سيحل عيدي و أنت بجانبي،أهم شيئ أن تبقي معي كل عام، عيد فطر سعيد عليك.

ولعيناك وقلبك فرحة عارمة، سعادة دائمة زوجي الغالي، عيد فطر مبارك يا عيوني.

عيد فطر مبارك لمن ولدتّ به من جديد أناي ونوري الذي يُبدّد العتمات صدقا وحبّا سرمديّا زوجي، كلّ عام وأنت لنا كلّ شيء.

الرجل العظيم هو الذى يشعر الأنثى بالأمان حين تشعر بالخوف من كل الدنيا حبيبي زوجي كل عام وانت بخير عيد فطر مبارك.

اهنئك يا عظيماً في قلبي تربع واعتلى بعيد الفطر المبارك، دوام السعادة والفرحة يا أعظم زوج.

زوجي انا لك الزوجه الاولى والثانيه والثالثة والرابعة اوك ي روحي المهم كل عام وانت بخير قلبي.

حبيبي زوجي عيدك مبارك و كل عام وانت بخير وتقبل الله طاعتك يا بعد طوايف أهلي انت هالله هالله بالغتره انسفها عدل ما أوصيك.

بنكهات الفرحة والسعادة أهدي لك زوجي اطيب التهاني بعيد الفطر، كل عام وأنت الشيء الثمين في عمري.

كل عام ونت بخير يا زوجي العزيز كل عام وأنت احلى زوج بالعالم.

حبيبي زوجي، أنت عن ألف شخص تغنيني، و عن ألف حب تهنيني، كل عيد فطر وأنت معي.

زوجي حبيبي، أنت عيِدي، وأنت فرحتيَ، جعلِك في كل أعيادي تاج على رأسي، وكل عام وأنت معي.

أنت الشخص الذي حين أشاركه فرحة العيد، أشعر و كأنني أزرع في قلبك بساتين من السعادة، ما يحرمني منك يا وطني وفرحتي.

زوجي إقترب العيد، وأنت بجانبي، فلا أمنية لدي سوى أن تكون معي في كل عام، وعيد فطر مبارك عليك.

لكل العمر أنت عيدي، زوجي وحبيبي، فأنت أحلى أيامي وكل أحلامي، عيد فطر سعيد لك ولقلبك الجميل.