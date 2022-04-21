أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 41 ألف دولار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:02 ص
21 ابريل 2022
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شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (العشرون من أبريل) ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.93 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 2.39% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.95%، ما يعادل انخفاض قدره 0.08% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.18% لتسجل نحو 41,566 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.29%  لتسجل نحو 3,108 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01%  لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.10% لتسجل نحو 425 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 0.47% لتسجل نحو 0.7646 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 6.00% لتسجل نحو 108 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 5.90% لتسجل نحو 94 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.31% لتسجل نحو 0.9502 دولار.

ارتفع سعر عملة أفلانش (AVAX)  بنسبة 2.87% لتسجل نحو 79 دولار.

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