وفاة شاب بحادث سير ذاتي في النقب المحتل

توفي شاب يبلغ من العمر (35 عاماً) في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس 21 ابريل 2022، جراء حادث طرق ذاتي في قرية بئر هداج في النقب.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث طرق في بئر هداج، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان، وأقر وفاة شاب كان عالقا داخل مركبته.

وفتحت "شرطة" الاحتلال تحقيقاً في ملابسات الحادث، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن انقلاب مركبة، دون تحديد أسباب الحادث.

ولقي 369 شخصاً في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.