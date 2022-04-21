واشنطن بوست: المعركة على دونباس لن تقرر مصير أوكرانيا فقط

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا للكاتب ديفيد إغناطيوس قال فيه: "إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يخوضون سباقا مع الزمن لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة الكافية لوقف هجوم الموجة الثانية الضاري الذي شنته روسيا يوم الثلاثاء ضد الجزء الشرقي من البلاد".

القادة العسكريون الأمريكيون يعتقدون أن الأسبوعين أو الأربعة أسابيع القادمة ستكون حاسمة. إذا لم يتمكن الروس من التغلب على القوات الأوكرانية في الشرق، فسوف يتبع ذلك مأزق دموي طويل، وتؤدي العقوبات إلى إعاقة الاقتصاد الروسي والخسائر المتزايدة إلى إضعاف معنوياتها.

ونقل الكاتب عن أحد كبار مسؤولي الدفاع، الذي وصف الاندفاع لتوفير الأسلحة قوله إنه في الوقت الحالي “مهمتنا هي الحفاظ على تدفق الأسلحة والذخيرة. إذا فعلنا ذلك، فإن الأوكرانيين سيواصلون القتال… لن يرفعوا أيديهم ويستسلموا”.

يبدو أن روسيا تحاول القيام بحركة “كماشة كلاسيكية” لسحق القوات الأوكرانية في الشرق.

وأضاف أنه مع بدء الجولة الثانية، يبدو أن روسيا تحاول القيام بحركة “كماشة كلاسيكية” لسحق القوات الأوكرانية في الشرق. فالهجوم الروسي سوف يدفع غربا من منطقة دونباس، ولكن أيضا جنوبا من منطقة خاركيف والشمال من الساحل بالقرب من ماريوبول. يعتقد محللون أمريكيون أن الهدف هو القضاء على الجيش الأوكراني في هذا الجيب الشرقي.

وأضاف أن الروس يتفوقون في كل جانب في هذه المعركة إلا جانبا واحدا: فهم لا يقاتلون على أرضهم، معلقا أن الأوكرانيين أظهروا قدرة على شن دفاع شجاع ومنضبط ضد قوة روسية أقوى عدديا، كما فعلوا في صد الهجمات الروسية على العاصمة كييف الشهر الماضي.

وعلى أمل عكس الأداء الضعيف لروسيا في الجولة الأولى، يعود الرئيس فلاديمير بوتين وجنرالاته إلى التكتيك الروسي التقليدي المتمثل في تركيز قوة النيران الهائلة في مسرح محدود للمعركة، ثم قصف العدو. سيكون هذا النهج أسهل في الشرق، حيث ستمكن الأرض المسطحة الجيش من التقدم، وتجعل تكتيكات الكر والفر الأوكرانية أكثر صعوبة في التنفيذ.

القادة العسكريون الأمريكيون لديهم اعتقاد بأن روسيا جمعت ما بين 70 إلى 80 كتيبة قتالية حول هذه الجبهة الشرقية لمحاولة ما وصفه الاستراتيجيون العسكريون بأنه “تطويق مزدوج” للقوات الأوكرانية. استخدمت الجيوش المنتصرة هذا التكتيك لعدة قرون، منذ أن حاصر هانيبال الجيش الروماني في كاناي عام 216 قبل الميلاد.

وبالنسبة للروس، فإن النموذج هو معركة ستالينغراد، حيث اخترق الجيش الأحمر في تشرين الثاني/ نوفمبر 1942 الخطوط الألمانية من شمال وشرق المدينة المحاصرة. لقد حاصروا القوات الألمانية وقوات المحور الأخرى فيما أطلق عليه الروس “عملية أورانوس”، والتي أثبتت أنها المعركة الحاسمة على الجبهة الشرقية.

يعود الرئيس فلاديمير بوتين وجنرالاته إلى التكتيك الروسي التقليدي المتمثل في تركيز قوة النيران الهائلة في مسرح محدود للمعركة، ثم قصف العدو.

وتبنى الجيش الألماني التكتيك الروسي، الذي وصف حركات الكماشة بأنها “معركة المرجل”. ويأمل الغزاة الروس الآن في جعل دونباس وشرق أوكرانيا مرجلا مميتا، بلا مفر.

ولمساعدة أوكرانيا في مكافحة هذه الحرب الخاطفة، يسابق القادة العسكريون الأمريكيون الزمن لنقل الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا. يعمل الأمريكيون مع حلفاء الناتو لإرسال مدافع ومدافع هاوتزر وصواريخ ورادارات وصواريخ مضادة للطائرات ومضادة للمدفعية وصواريخ مضادة للسفن ودبابات – بالإضافة إلى أسلحة غافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات التي أثبتت فعاليتها في الجولة الأولى.

وأرسلت الولايات المتحدة أحدث حزمة أسلحة الأسبوع الماضي، بقيمة حوالي 800 مليون دولار، وبذلك يصل إجمالي المساعدة الأمنية الأمريكية منذ بدء الحرب في 24 شباط/ فبراير إلى 2.5 مليار دولار، وفقا لوزارة الخارجية. يعمل مخططو البنتاغون بالفعل على الدفعتين التاليتين، والتي يقول المسؤولون إنهما ستشملان المزيد من أنابيب المدفعية والمدافع والصواريخ والطائرات المسيرة. ويريد الأوكرانيون من الناتو إرسال طائرات ميغ -29 من العهد السوفيتي أيضا. لكن مسؤولي البنتاغون يجادلون بأن طائرات الميغ المستخدمة ستوفر فائدة عملية محدودة لأوكرانيا مع وجود خطر كبير على الناتو. يعتقد مسؤولو البنتاغون أن أفضل نظام دفاع جوي في أوكرانيا كان راجماته الصاروخية الكبيرة أس-300 وصواريخ ستينغر الأصغر، وليس سلاحها الجوي. باستخدام هذه الأسلحة المضادة للطائرات بشكل فعال، حرمت أوكرانيا روسيا من التفوق الجوي الذي تريده.

وبينما تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو بتسليم أسلحة إلى أوكرانيا، فإنهم يراقبون بعض “الخطوط الحمراء” الضمنية، لتجنب إثارة التصعيد الروسي. تمتنع الولايات المتحدة عن تزويد كييف بصواريخ باليستية هجومية بعيدة المدى يمكن أن تضرب موسكو، على سبيل المثال.

وحذر الكرملين واشنطن في مذكرة دبلوماسية الأسبوع الماضي من أن إرسال الأسلحة “الأكثر حساسية” يمكن أن يؤدي إلى “عواقب غير متوقعة”. اعتبر المسؤولون الأمريكيون الشكوى بشأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا بمثابة تأكيد على أن المساعدة الحالية فعالة، ولكن ليس كبيان مختلف نوعيا للسياسة الروسية.

يأمل الغزاة الروس الآن في جعل دونباس وشرق أوكرانيا مرجلا مميتا، بلا مفر.

على الرغم من ضغوط الكونغرس لاتخاذ المزيد من المخاطر في مساعدة أوكرانيا، يبدو أن إدارة بايدن مصممة على تجنب أي مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا المسلحة نوويا. فيما حذر مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز في تصريحات الأسبوع الماضي: “بالنظر إلى اليأس المحتمل للرئيس بوتين والقيادة الروسية… لا يمكن لأي منا أن يتعامل باستخفاف مع التهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى الأسلحة النووية التكتيكية أو الأسلحة النووية منخفضة القوة”.

بالنظر إلى هذه المخاوف، كرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع التلفزيون الهندي يوم الثلاثاء بيانا مشتركا سابقا لموسكو وواشنطن يوافق على أنه -على حد تعبيره- “يجب ألا تكون هناك حرب نووية، لا حتى التفكير في الأمر”.

وقال إغناطيوس إن ما ينتظرنا في أوكرانيا هي معركة وحشية للأسلحة التقليدية، تذكرنا بمعركة الدبابات والمدفعية التي تم خوضها عبر السهوب الأوكرانية خلال الحرب العالمية الثانية. لكن من المستحيل التنبؤ بالنتيجة والمخاطر هائلة. كيف ستتكشف هذه المعركة سيحدد ليس فقط مستقبل أوكرانيا ولكن ميزان أوروبا لعقود قادمة.