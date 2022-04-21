هنية: سننتصر على سياسة الاقتحام للأقصى كما ألحقنا الهزيمة بـ "مسيرة الأعلام"

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، صباح اليوم الخميس 21 ابريل 2022، إن ما يقوم به المستوطنون في المسجد الأقصى سيدفع بكل الأبعاد الاستراتيجية للصراع للواجهة والحقائق الثابتة.

ووجه هنية رسالة للاحتلال "الإسرائيلي" قائلا: "إذا كنت تعتقد أن الاقتحام للأقصى سيغير الطابع الإسلامي للمسجد فأنت واهم، وما يتم في الأقصى من عربدة سوف يقصر من عمر المحتل وسيندحر عن أرض فلسطين".

وشدد على أن المعركة مع المحتلين مفتوحة وسنحسمها لصالحنا وشعبنا والمرابطون والمرابطات في الأقصى يمثلون خط الدفاع الأول الذي سيظل ثابتًا متقدماً.

وأضاف هنية: "كما ألحقنا الهزيمة بما يسمى مسيرة الأعلام سوف نهزم سياسة الاقتحام وما زلنا في بداية المعركة.

واقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تمهيدا للاقتحامات الجماعية، التي دعت لها جماعات "الهيكل" المزعوم، لمناسبة عيد الفصح العبري.

وانتشرت قوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، وحاصرت المصلين في مصليات المسجد بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة، وشرعت بإبعاد المصلين والمعتكفين عن مسار اقتحامات المستوطنين، وكذلك الاعتداء على النساء وطردهن من صحن قبة الصخرة.

ووفرت قوات الاحتلال الحراسة للمستوطنين الذين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة.

وحاصرت قوات الاحتلال الشبان داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز صوبهم.

وأصيب عدد كبير بحالات اختناق داخل المصلى القبلي الذي يحاصر فيه الاحتلال الشبان. كما أصيب مسن برصاصة مطاطية جراء قمع قوات الاحتلال للمصلين داخل المسجد الأقصى.