بينيت لأشهر اعلامية في شبكة CNN: أنتِ تكذبين" والمذيعة "لا تقول إنني أكذب"

دار اشتباك لفظي على الهواء مباشرة بين رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينت، وأشهر مذيعة في شبكة CNN، بشأن الاستيطان "الإسرائيلي" في الضفة المحتلة.

الاشتباك اللفظي بين رئيس حكومة الاحتلال، والمذيعة الكبيرة في CNN جاء بعد قولها بأن: "العالم يعتبر الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية غير قانوني".

وأجاب بينت وهو في حالة توتر شديد: "هذه ليست أراض محتلة، إنها مناطق عليها خلاف". وفق قوله.

هذا، ولم تستسلم المذيعة وأجابت بحزم: "لقد قال قائد كبير في جيشك لصحيفة نيويورك تايمز إنه" قلق بشأن إرهاب المستوطنين"!!.