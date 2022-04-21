المقاومة تتصدى للعدوان "الإسرائيلي"..

محدث بالفيديو والصور طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:06 ص
21 ابريل 2022
صورة لحظة القصف الصهيوني على موقع المقاومة في الوسطى
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شنت طائرات الاحتلال الحربية، بعد منتصف الليلة، غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن الطيران الحربي "الإسرائيلي" استهدف موقعًا للمقاومة الفلسطينية في المحافظة الوسطى بعدد من الصواريخ.

وأوضح أن الاحتلال استهدف نفس ذات المكان بنحو 10 صواريخ، مشيرًا إلى أن النيران تشتعل في الموقع.

وأكد مراسلنا، أن أضرار مادية كبيرة لحقت بمنازل المواطنين جراء القصف العنيف، مشيرًا إلى أنه يرد وقوع إصابات بشرية.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على موقع للمقاومة الفلسطينية بعدة صواريخ جنوب مدينة غزة.

ولفت أن ️المضادات الأرضية التابعة للمقاومة اطلقت النيران الكثيفة على طيران الاحتلال جنوب قطاع غزة.

إلى ذلك، دوت صافرات الإنذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، عقب اطلاق المقاومة نيران رشاشاتها تجاه غلاف غزة.

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