رئيس بلدية "سديروت": هذه الليلة صعبة علينا وبأعجوبة لم يكن لدينا إصابات

قال رئيس بلدية سديروت "ألون دافيدي، مساء اليوم الأربعاء 20 ابريل 2022، إن هذه الليلة صعبة عليهم، بسبب أن صاروخا أطلق من قطاع غزة، مضيفا: "بأعجوبة لم يكن لدينا إصابات".

وتابع: "أتوقع من رئيس الوزراء ووزير الدفاع عدم احتواء إطلاق الصواريخ هذا الذي انتهى بأعجوبة دون وقوع إصابات - يستحق سكان سديروت والغلاف الاحتفال بختام عيد الفصح بفرح وأمان وعلى الحكومة تحقيق ذلك - يجب الرد بقوة وقتل مطلقي الصواريخ"، وفق قوله.

هذا، وزعم الاعلام العبري، مساء اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات بعد انطلاق صافرات الإنذار في محيط غلاف غزة.

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال، تفعيل صافرات الانذار في "سديروت" بغلاف غزة، مشيرًا إلى أن تم تحديد عملية إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة.

وذكر الاعلام العبري، إن منزلًا أصيب بشظايا الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة، لافتًا أنه لم يرد أنباء عن وقوع اصابات بشرية.