بالصور الهيئة الخيرية توقع اتفاق توريد أجهزة طبية مع مؤسسة ماي كير الماليزية بغزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:50 م
20 ابريل 2022
الهيئة الخيرية توقع اتفاق توريد أجهزة طبية مع مؤسسة ماي كير الماليزية بغزة (2).jpg
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في إطار تواصلها المستمر مع مؤسسات العمل الإنساني، وقَّعت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني مذكرة اتفاق مع مؤسسة الرعاية الإنسانية الماليزية "ماي كير" بغزة؛ وذلك لتوريد أجهزة ومعدات طبية لمركز عناية للعلاج الطبيعي التابع للهيئة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكد د. صالح الكاشف مدير الهيئة بغزة أن هذا المشروع يأتي في إطار المساهمة في التخفيف عن شريحة كبيرة من المرضى الذين يصعب عليهم تلقي الخدمات الصحية في المراكز الخاصة، حيث يوفر لهم المركز العديد من الخدمات بأسعار رمزية مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تحول دون تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة.

بدوره وجّه "الكاشف" شكره لمؤسسة ماي كير وكافة المؤسسات الماليزية على جهودها الحثيثة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

الهيئة الخيرية توقع اتفاق توريد أجهزة طبية مع مؤسسة ماي كير الماليزية بغزة (1).jpg
الهيئة الخيرية توقع اتفاق توريد أجهزة طبية مع مؤسسة ماي كير الماليزية بغزة (3).jpg
الهيئة الخيرية توقع اتفاق توريد أجهزة طبية مع مؤسسة ماي كير الماليزية بغزة (2).jpg
 

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