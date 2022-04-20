دبلوماسي "إسرائيلي": واشنطن تدرس إمكانية شطب الحرس الثوري جزئيا من قائمة الإرهاب

ذكر مسؤول دبلوماسي "إسرائيلي"،أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية شطب الحرس الثوري الإيراني جزئيا من قائمتها الخاصة بالتنظيمات الإرهابية الخارجية.

ولفت هذا المسؤول أثناء موجز للصحفيين اليوم الأربعاء، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن المباحثات المتواصلة في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي مع إيران وصلت إلى طريق مسدود، وذلك غالبا بسبب إصرار طهران على طلبها الموجهة إلى واشنطن للتخلي عن تصنيف الحرس الثوري تنظيما إرهابيا.

وقال المسؤول إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت حلفاءها الأوروبيين بأنها لا تعتزم رفع اسم الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة على الرغم من هذه الرسالة لا تزال تنظر في إمكانية شطب الحرس الثوري جزئيا من تلك القائمة السوداء، مع إبقاء "فيلق القدس" التابع له عليها.

وتابع: "نحن جزء من هذه المحادثات لكن لم يأت بعد رد نهائي".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان إيران إكمال الجانب الفني من المناقشات في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي.

وعارضت "إسرائيل" بشدة في الأسابيع الأخيرة إمكانية رفع اسم الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب الأمريكية، بينما لوحت الولايات المتحدة إلى أنها لا تعتزم اتخاذ هذه الخطوة حتى من أجل إنقاذ الصفقة النووية.