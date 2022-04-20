مباحث التموين تُحِيل 7 تجار تلاعبوا بالأسعار للنيابة العامة

أحالت مباحث التموين والمعادن الثمينة، خلال جولاتها الميدانية رفقة الجهات المختصة بمحافظة غزة، 7 تجار مخالفين للنيابة العامة، استغلوا حاجة المواطنين ورفعوا أسعار الدواجن والسلع والمواد التموينية.

وحررت مباحث التموين بمحافظة رفح محضر ضبط في 167 اسطوانة غاز، سعة 12 كيلو، بسبب رفع سعر بيع أسطوانة الغاز إلى 69 شيكل من قبل أحد الموزعين.

وبينت مباحث التموين أنها تتابع الأسواق والمحلات التجارية على مدار الساعة، لمتابعة الالتزام بالأسعار المقرة من الجهات المختصة، وأنها أحالت كافة الملفات للنيابة لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الأصول.