أبو رمضان يثمن موقف لجنة المتابعة العربية الرافض لقرار الاحتلال بتقييد حرية المسيحيين للاحتفال بأعيادهم

ثمن رئيس الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل محسن أبو رمضان، مساء اليوم الأربعاء 20 ابريل 2022، موقف لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل المحتل الرافض لقرار حكومة الاحتلال والقاضي بتقييد عدد الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بما يسمى عيد "سبت النور" والذي يسبق بأيام "عيد الفصح المجيد".

وأكد أبو رمضان في تصريح صحفي على اصرار الاحتلال على التعدي على حرية العبادة والأديان.

كما أكد رئيس الهيئة، على تأييد بيان لجنة المتابعة العربية، مشددا على أن إجراء الاحتلال يستهدف كل القدس على المستويين الديني والوطني حيث تزامن ذلك مع القيود على دخول المسجد الأقصى في محاولة لتقسيمة زمانياً ومكانياً وبهدف ابقائها فقط لليهود تمهيدا للسيطرة الكاملة عليها واعتمادها عاصمة للاحتلال.

ودعا، كل أحرار العالم لرفض القرار الاحتلالي والاعلان عن ذلك عبر التحركات التضامنية الشعبية ومع حقوقه الثابتة والمشروعة ومعاقبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها لحقوقه بما في ذلك حقة بالعبادة.