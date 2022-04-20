الاحتلال يطلق أعيرة مطاطية على سيارة تابعة للصحة

تعرضت، اليوم الأربعاء، سيارة تابعة للمستودعات المركزية بوزارة الصحة لإطلاق أعيرة مطاطية من قبل قوات الاحتلال، بالقرب من مدخل مخيم الجلزون برام الله.

واستنكرت وزارة الصحة هذا الاعتداء، وقالت في بيان لها، إن السيارات التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية تقوم بنقل كوادر القطاع الصحي والأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا يشكل إعاقة واضحة لعمل الكوادر الصحية وقدرتهم على تقديم الواجب الإنساني للمواطنين.

وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية بضرورة لجم ممارسات الاحتلال بحق كوادر مراكز ومرافق وسيارات المنظومة الصحية ككل، مؤكدة سلطات الاحتلال تتعمد استهدافها، رغماً عن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر التعرض لمقدمي ومراكز الخدمات الصحية.