حكومة الاحتلال تقرر منع المتطرف "بن غفير" من الوصول لباب العامود

وافقت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال "غالي باهاراف ميارا "، مساء اليوم الأربعاء 20 ابريل 2022 على قرار منع عضو الكنيست المتطرف "ايتمار بن غفير" من الوصول إلى منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

وقالت القناة 13 العبرية: "تمت الموافقة على قرار منع بن غفير من الوصول إلى باب العمود شخصيًا من قبل المستشارة القضائية للحكومة "غالي باهاراف ميارا ".

وأضافت القناة: "التقدير الذي قدمته الأجهزة الأمنية لها وعلى المستوى السياسي هو أن مثل هذه الزيارة اليوم يمكن أن تجرنا إلى حافة عملية عسكرية جديدة مع قطاع غزة".