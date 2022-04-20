د. الحساينة: المرابطون في باحات الأقصى اعتمدوا على أنفسهم بالرد على العدوان

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د.يوسف الحساينة، أن المرابطون الأحرار في باحات الأقصى المبارك، ورغم قلة النصير، وتغوّل العدو عليهم، إلاّ أنهم أخذوا زمام المبادرة، واعتمدوا على أنفسهم، وعزيمتهم، وإرادتهم، وقبضاتهم، بعد التوكل على الله، للرد على العدوان، وحماية المسجد الأقصى المبارك.

واعتبر د. الحساينة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن ما تقوم به دول التطبيع من اتصالات لاستجداء وقف إرهاب المستوطنين ضد أبناء شعبنا، ووقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وما يرافقه من عدوان على المصلين والمرابطين في باحاته، إنما يعبر عن مدى عجز تلك الدول، التي تحاول يائسة استعطاف حكومة العدو، لحفظ ماء وجهها.