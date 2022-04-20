حماس: إرادة شعبنا قادرة على تسجيل الإنجازات ضد الاحتلال ومستوطنيه

عقبت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء 20 ابريل 2022، على تصدي جماهير شعبنا لمسيرة الأعلام الصهيونية وإفشالها وطرد المستوطنين من منطقة باب العامود في القدس المحتلة.

وقالت حماس على لسان الناطق الرسمي باسمها حازم قاسم: "إن الإرادة الصلبة لجماهير شعبنا الفلسطيني النابعة من عمق إيمانها بعدالة قضيتها واستعدادها للتضحية للحافظ على المقدسات والمسنودة بموقف حاسم وصارم من المقاومة، قادرة على تسجيل الانجازات ضد الاحتلال وعربدة المستوطنين، وصولاً لتحقيق النصر الكامل بطرد الاحتلال من كامل أرض فلسطين".

واستطاع الشبان الفلسطينيون طرد المستوطنين الذين نظموا مسيرة الأعلام، من ساحة باب العامود في مدينة القدس المحتلة.