بشرط وحيد.. يمكنك أن تأكل بقدر ما تريد وتفقد الوزن

لأعوام، سيّطر اعتقاد أن تناول كميات قليلة من الطعام يعني فقدان الوزن، لكن العلماء يقدمون حالياً اقتراحاً جديداً أكثر راحة.

ويمكنك أن تسير على خطط النحافة وتفقد وزناً زائداً في رمضان دون أن تقلل كمية الأكل، بل بالعكس، يمكنك أن تأكل كل الكميات التي تريدها ولكن بشرط.

وتحدى أخصائي الغدد الصماء في مستشفى بوسطن، ديفيد لودفيج، الحكمة السائدة حول سبب السمنة حول العالم، موضحاً أن ما نأكله وليس الكمية هي السبب في زيادة الوزن، وفقاً لموقع "وومن وورلد" الأمريكي.

وقال "لودفيج"، في مقال نشره في المجلة الأمريكية Clinical Nutrition، إن الناس بحاجة إلى إعادة التفكير في نصائح وطرق فقدان الوزن التقليدية.

وشارك "لودفيج" مع 17 عالما وباحثا إكلينيكيا في الدراسة، التي توصلت إلى نموذج يعرف بنموذج الكربوهيدرات/الأنسولين لفقدان الوزن، والذي يفسر السمنة على أنها اضطراب هضمي ناتج عن الإفراط في تناول الأطعمة الخاطئة وليس الطعام نفسه.

وذكرت المجلة، أن أكثر من 40% من الأمريكيين يعانون من السمنة المفرطة، أي أن مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أعلى.

وتجعل السمنة الناس أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وحتى أنواع معينة من السرطان، وهذا هو السبب في أهمية إيجاد السبب الجذري لزيادة الوزن، ومساعدة الناس على معرفة كيفية إدارة وزنهم بشكل أكثر فعالية.

وتنص الإرشادات الغذائية لوزارة الزراعة الأمريكية على أنه من أجل فقدان الوزن الزائد، يحتاج البالغون إلى تقليل عدد السعرات الحرارية التي يحصلون عليها من الأطعمة والمشروبات وممارسة الرياضة بانتظام.

في المقابل، يقول "لودفيج" إنه سيكون من الأفضل لنا أن نلقي نظرة فاحصة على نظامنا الغذائي اليومي وتقليل كمية الكربوهيدرات المصنعة التي نتناولها ونشربها كحل سريع وأقل جهداً.

هل يمكنك أن تأكل بقدر ما تريد وتفقد الوزن؟

نصح "لودفيج" بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من نسبة السكر في الدم، والكربوهيدرات المصنعة مثل المعجنات والبيتزا والكعك المعبأ وحبوب الإفطار والخبز الأبيض والأرز الأبيض؛ لأنها السبب الحقيقي وراء زيادة الوزن والسمنة.

بمعنى آخر، لا داعي للقلق بشأن الإفراط في تناول الطعام إذا كنت تتناول الأنواع الصحيحة من الأطعمة، كل ما عليك هو تجنب الأطعمة المعبأة منخفضة السعرات الحرارية، وأي شيء مصنوع من الدقيق الأبيض أو السكر المكرر، وبدلا من ذلك تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.