دعاء الرزق في ليلة القدر 27 رمضان 2022، بدأنا في الليالي العشر الأخيرة من أيام شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2022- 1443 هجري، فليلة القدر تعد من خير من ألف شهر، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز- القرآن الكريم- لما لها من ميزة خاصة وما تحمله من فضل عظيم، إذ إن هذه الليلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ومن يحييها في المسجد ينال أجر وثاب عظيمين من الله سبحانه وتعالى، ولقد فضلها الله عن سائر الليالي في كل شيء، لهذا يحرص المسلمون على احياء تلك الليلة ونيل أجرها وثوابها العظيمين.

دعاء ليلة القدر 27 رمضان

ولأن ليلة القدر عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، يبدأ المسلمون اعتبارا من هذه الليلة عن البحث عن دعاء الرزق في ليلة القدر 27 رمضان 2022، حتى يتمكنون من نيل أجرها وثوابها العظيمين، فهي خير من ألف شهر، وهو ما يعني أن الانسان الذي يحيي هذه الليلة ينال أجر عظيم، يقدر بأجر أعمال صالحة أكثر من ألف شهر، وهي تعد فرصة ثمينة للمسلمين بشكل عام، لهذا تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر دعاء ليلة القدر 27 رمضان، لنيل الأجر والثواب العظيمين.

دعاء الرزق في ليلة القدر

وتحل علينا ليلة القدر في الليالي الفردية من العشر الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ولا يمكن أن يُحدد لها تاريخ معين، إذ أن لها علامات تجعل المسلمون تعتقد أنها ليلة القدر، لكن المتعارف عليه أن أغلب المسلمين يحيون ليلة القدر في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، لكن هذا التاريخ ليس محددا لقدومها.

اقرأ دعاء الرزق ليلة القدر في رمضان

اللهم إنا نتوسل إليك، في هذه الليلة العظيمة، باسمك الواحد الأحد، الفرد الصمد، وباسمك الأعظم أن تتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا، ونسألك أن تفرّج عنا وتعافنا وتعفو عنا.

اللهم إنا نسألك من الخير كلّه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشَّر كلّه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدَّائمة في الدِّين والدنيا.

اللهم إنى أسألك في هذه الليلة المباركة من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ومالم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ومالم أعلم.

أسألك ربي في تلك الليلة المباركة، ألا تدع لي ولأهلي وذريتي ذنوباً إلا وقد غفرتها، وأسألك ألا تدع منا مريضاً إلا وقد شفيته، وأسألك العفو والمعافاة.

‏اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا بركتها وأجرها وعتقها واجعل لنا فيها دعوة لا ترد وباباً إلى الجنة لا يسد واكتبنا من عتقائك من النار ووالدينا ومن نحب.