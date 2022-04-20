بالصور "الخيرية لرعاية الأيتام" تواصل باقة مشاريعها الرمضانية في دمشق وريفها

يواصل مكتب الخيرية لرعاية وكفالة الأيتام، حملة المشاريع الرمضانية، مستهدفاً مئات الأسر في دمشق وريفها.

وأوضحت مديرة المشاريع في المكتب، أنه قام حتى اللحظة بتوزيع 700 قسيمة شرائية، و380 سلة غذائية ضمن مشروع (سلة رمضان الخير).

كما أوضحت أن المطبخ المركزي التابع للمكتب في قدسيا، قام بتجهيز وجبات إفطار صائم بمعدل 200 - 250 وجبة تكفي لشخصين، على مدار 3 أيام بالأسبوع منذ بدء شهر رمضان.

ونظم المكتب مشروع (موائد رحمن) لمئات الأيتام المكفولين لديه وأسرهم.

ويستقبل مكتب الخيرية لرعاية وكفالة الأيتام، التبرعات والصدقات، لصالح مشروع (زكاة أموالك)، حيث يباشر على الفور توزيع الأموال على مستحقيها.

واستهدف المشروع حتى اللحظة مئات الأسر المتعففة،

بواقع 100 ألف ليرة سوري لكل أسرة، مع العلم بأن هذا المشروع متواصل حتى اللحظة.

وبدأ دائرة المشاريع، في استقبال التبرعات لصالح مشروع (فرحة عيد)، الذي يتضمن كسوة عيد للأطفال الأيتام المسجلين والمكفولين لديه، حيث سيبدأ بالتنفيذ مطلع الأسبوع المقبل.







