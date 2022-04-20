حماس: كل من يستطيع الوصول إلى القدس والأقصى عليه أن يكون هناك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:28 م
20 ابريل 2022
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دعا الناطق باسم حركة حماس في القدس محمد حمادة، مساء اليوم الأربعاء 20 ابريل 2022، الجماهير الفلسطينية للتوجه إلى المسجد الأقصى والدفاع عنه وحمايته من إرهاب المستوطنين.

وقال حمادة في تصريح صحفي: "كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى والقدس الآن، لا يحق له إلا أن يكون هناك".

هذا، وانتشرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، انتشارًا مكثفًا في منطقة باب الحديد بمدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم مئات المستوطنين "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في البلدة القديمة بالمدينة.

ويأتي هذا الانتشار لقوات الاحتلال لحماية المستوطنين المنظمين لـ"مسيرة الاعلام" التي ستمر بالحي الاسلامي في البلدة القديمة وتنتهي عند حائط البراق.

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