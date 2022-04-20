"التعاون الإسلامي" تُدين اغلاق الحرم الإبراهيمي وتحمل الاحتلال تبعات الاعتداء على الفلسطينيين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء 20 ابريل 2022، إغلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين، إضافة إلى استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.

وعدّت المنظمة في بيان صدر عنها، الإجراءات الاستفزازية اعتداء على حرمة المقدسات الإسلامية، مؤكدة رفضها محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

وحملت المنظمة سلطات الاحتلال تبعات استمرار اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة التي تغذي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.