القيادي عدنان: الاحتلال يخطط من خلال اقتحامات المستوطنين لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى

أكد القيادي المحرر خضر عدنان، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يخطط من خلال اقتحامات المستوطنين لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.

وقال القيادي عدنان في تصريحات صحفية :" إن الاحتلال يريد أن يجعل من المشهد اليومي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى مشهداً عادياً".

وأضاف:" حكومة الاحتلال وبينت يريدون تمرير مسيرة الأعلام المستوطنين وهناك رسائل مراوغة عبر ما يسمى بالوسطاء".

وينظم مئات المستوطنين "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في البلدة القديمة بالمدينة، في هذه الأثناء في مدينة القدس المحتلة وسط حالة من التوتر تسود المدينة، أعلنت على أثرها الشرطة الإسرائيلية حالة الاستنفار في صفوف قواتها.