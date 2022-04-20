الدفاع الروسية تكشف عن حجم خسائر القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن حجم الخسائر التي أوقعتها القوات الروسية بحق القوات الأوكرانية في أوكرانيا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع الروسية، ايغور كوناشينكوف، بأن القوات الروسية دمرت 4 مراكز قيادة، و57 نقطة لتجمع القوات الأوكرانية، وكذلك الآليات العسكرية والمعدات العسكرية، 7 نقاط دعم، و4 مخازن أسلحة وذخيرة، و7 دبابات وعربات عسكرية.

وقال كوناشينكوف: إنه "تم القضاء على حوالي 40 عنصرًا من القوات الأوكرانية وتدمير 7 آليات عسكرية، بعد استهداف نقاط بمنطقتي نوفورونتسوفا وكيسليوفكا بصواريخ عالية الدقة ".

وأسقطت قوات الدفاع الجوي 6 طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت صاروخين من نوع "توتشكا-أو" في منطقة دونيتسك، وفق المتحدث الروسي.