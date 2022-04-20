برهوم يطالب السلطة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين صونًا لكرامتهم

طالب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين صوناً لكرامة للمناضلين وتعزيزاً لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وعدوان مستوطنيه المتواصل.

واستنكر برهوم، في تصريح صحفي، استمرار الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ضد المقاومين والنشطاء، ومواصلة اقتحامها المنازل وترويعها النساء والأطفال.

واعتبر أنّ استمرار ذلك النهج في ظل تصعيد الاحتلال الصهيوني وعدوانه المتواصل على الأهالي في الضفة والقدس والمسجد الأقصى، والداخل الفلسطيني المحتل، أنه "لا يخدم الحالة الفلسطينية الموحّدة، بل يُضعفها في مواجهة التحديات الصعبة، وفي مقدمتها مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية والتهويدية التي باتت تشكل الخطر الأكبر على القضية الفلسطينية".