اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي تنفذ مشروعين  لتكريم شهداء وجرحى سيف القدس 

شرعت اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي بتنفيذ مشروع توزيع القسائم الشرائية الذي يشمل جرحى معركة سيف القدس الأخيرة في قطاع غزة.

ومن المقرر ان يشمل المشروع ما يقارب من 2000 جريح بواقع قيمة شرائية 100 دولار لكل مصاب خلال المعركة.

وقالت اللجنة الفلسطينية في خبر وزعته على وسائل الاعلام ان عملية التوزيع ستنتهي خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان , مؤكدة ان هذه الهدية تأتي تقديرا من اللجنة لتضحيات أبناء شعبنا في القطاع وتعزيزا لصمودهم وثباتهم في وجه الاحتلال الصهيوني.

واكد اللجنة انها تعكف على توزيع مكرمة مالية بقيمة 500 دولار لكل اسرة شهيد من شهداء معركة سيف القدس في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل المحتلة ممن استشهدوا خلال المعركة مؤكدة ان عملية الصرف ستكون يوم الخميس القادم 28/4/2020 27/ رمضان خلال مهرجان تكريم لعوائل الشهداء في ذكرى يوم القدس العالمي.