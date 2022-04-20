"بينيت" يقرر منع "بن غفير" من الوصول إلى باب العمود في القدس

قرر رئيس حكومة الاحتلال "نفتالي بينيت"، اليوم الأربعاء، منع عضو الكنيست "إيتمار بن غفير" من الوصول إلى باب العمود في القدس.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، أن قرار "بينيت" جاء بتوصيات من الأذرع الأمنية والاستخباراتية خاصة بعد أعلن "بن غفير" عبر تويتر:"المشاركة في مسيرة الأعلام في القدس".

وأشارت الصحيفة في وقت سابق اليوم، إلى أن "التفاهمات مع الشرطة ومنظمو مسيرة الأعلام انهارت، بشأن تنظيم المسيرة مساء اليوم".

قالت صحفية يديعوت أحرونوت العبرية، نقلاً عن منظمو "مسيرة الأعلام" إن " منظمو مسيرة الأعلام أكدوا إصرارهم على عقد المسيرة الليلة"، موكدين أن المسيرة ستمر بمنطقة باب العمود والحي الإسلامي.

وكانت مصادر عبرية، قالت صباح اليوم "إن الجماعات الاستيطانية تُصر على إقامة مسيرة الإعلام اليوم في مدينة القدس المحتلة".

ولفتت المصادر أن الدعوات مستمرة للمستوطنين للمشاركة في مسيرة الأعلام في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وذلك في الساعة 5:00 من مساء اليوم.

وزعمت المصادر العبرية أن شرطة الاحتلال امتنعت عن منح المسيرة التراخيص اللازمة، وذلك بعد أن أعلنت الجهات المنظمة عن مسارها قبل ترخيصها والدخول إلى منطقة باب الأسباط والقدس القديمة، لكن ذلك قد لا يعني شيئا خاصة أن شرطة الاحتلال حولت القدس إلى ثكنة عسكرية مشددة.