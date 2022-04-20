أكثر من ألف مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى اليوم

اقتحم، اليوم الأربعاء، أكثر من ألف مستوطن باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، بدعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي يرأسها "نفتالي بينت".

وأفاد مصادر محلية، بأن نحو 1,538 مستوطنا "اقتحموا" باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بحماية أمنية مشددة، ليرتفع عدد المستوطنين "المقتحمين" إلى 3,813 منذ بداية ما يسمى بـ"عيد الفصح اليهودي".

من جهته، أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، اليوم، أن الاحتلال يواصل انتهاك حرمة الأقصى المبارك من أجل تأمين اقتحامات المتطرفين ، معتبراً أن حكومة الاحتلال تريد أن تلبي رغبة المتطرفين على حساب الأقصى لأنها حكومة هشة و ضعيفة.

وحذر الشيخ صبري خلال تصريحات للجزيرة وتابعتها "فلسطين اليوم الإخبارية" من إدخال القرابين للمسجد الأقصى بصورة غدر ومفاجئة ، كونهم حتى اليوم لم يدخلوا القرابين لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وشدد الشيخ صبري على أن الاحتلال فشل حتى اللحظة من تطبيق ما يخطط له من التقسيم الزماني والمكاني ، مجدداً خشيته من إدخال القرابين غدًا أو الأيام القادمة .

ويشهد المسجد الأقصى والقدس، موجة غير مسبوقة من اقتحامات المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال في شهر رمضان المبارك، تحت حجج أحياء الأعياد "اليهودية"، يتخللها مواجهات بين الشبان والقوات تسفر عن وقوع مئات الإصابات.