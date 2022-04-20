مصرع شاب بحادث إنقلاب رافعة شوكية في بيت لحم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:19 م
20 ابريل 2022
مصرع شاب بحادث إنقلاب رافعة شوكية في بيت لحم
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لقي شاب من مدينة بيت لحم، مساء اليوم الأربعاء، مصرعه جراء انقلاب رافعة شوكية عليه في منطقة عمله، شرق المدينة.

وأعلن الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في رام الله لؤي ارزيقات ، وفاة شاب (19 عاماً) جرّاء انقلاب رافعة شوكية عليه في منطقة عمله بقرية دار صلاح شرق محافظة بيت لحم.

وقال ازريقات في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" على الفور تم تحريك الشرطة والإسعاف للمكان وتم نقله للمشفى حيث أعلن الأطباء عن وفاته .

وأضاف العقيد ارزيقات " أنه تم إبلاغ النيابة العامة وفتحت الشرطة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث".

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