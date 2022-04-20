مصرع شاب بحادث إنقلاب رافعة شوكية في بيت لحم

لقي شاب من مدينة بيت لحم، مساء اليوم الأربعاء، مصرعه جراء انقلاب رافعة شوكية عليه في منطقة عمله، شرق المدينة.

وأعلن الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في رام الله لؤي ارزيقات ، وفاة شاب (19 عاماً) جرّاء انقلاب رافعة شوكية عليه في منطقة عمله بقرية دار صلاح شرق محافظة بيت لحم.

وقال ازريقات في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" على الفور تم تحريك الشرطة والإسعاف للمكان وتم نقله للمشفى حيث أعلن الأطباء عن وفاته .

وأضاف العقيد ارزيقات " أنه تم إبلاغ النيابة العامة وفتحت الشرطة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث".