منظمو "مسيرة الأعلام": التفاهمات مع الشرطة انهارت وسننظم المسيرة الليلة

قالت وسائل اعلام "اسرائيلية"، مساء اليوم الأربعاء، إن"التفاهمات مع الشرطة ومنظمو مسيرة الأعلام انهارت، بشأن تنظيم المسيرة مساء اليوم".

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فأن " منظمو مسيرة الأعلام أكدوا إصرارهم على عقد المسيرة الليلة"، موكدين أن المسيرة ستمر بمنطقة باب العمود والحي الإسلامي.

بدورها، قالت صحفية يديعوت أحرونوت العبرية، نقلاً عن منظمو "مسيرة الأعلام" :" بعد عرض التسوية الذي قدمناه للشرطة في وقت سابق اليوم حول المسيرة، الشرطة انسحبت من الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وقطعت الاتصال حاليًا معنا، من أجل كسب الوقت ومنع المسيرة من الانطلاق".

من جهتها، قالت الشرطة "الإسرائيلية" إنها ستدفع بقوات إضافية لمنع مسيرة الأعلام في حال عدم الموافقة نهائيا على المخطط".

وكانت مصادر عبرية، قالت صباح اليوم "إن الجماعات الاستيطانية تُصر على إقامة مسيرة الإعلام اليوم في مدينة القدس المحتلة".

ولفتت المصادر أن الدعوات مستمرة للمستوطنين للمشاركة في مسيرة الأعلام في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وذلك في الساعة 5:00 من مساء اليوم.

وزعمت المصادر العبرية أن شرطة الاحتلال امتنعت عن منح المسيرة التراخيص اللازمة، وذلك بعد أن أعلنت الجهات المنظمة عن مسارها قبل ترخيصها والدخول إلى منطقة باب الأسباط والقدس القديمة، لكن ذلك قد لا يعني شيئا خاصة أن شرطة الاحتلال حولت القدس إلى ثكنة عسكرية مشددة.