قوات الاحتلال تعتقل شاباً من البلدة القديمة بعد الاعتداء عليه

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:52 م
20 ابريل 2022
قوات الاحتلال تعتقل شاباً من البلدة القديمة بعد الاعتداء عليه
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اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، شابا من منطقة باب العامود في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية :" إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد، بعد الاعتداء عليه بالضرب في منطقة باب العامود في البلدة القديمة".

وشنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء 20/4/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة  وعرف من يبن المعتقلين ما يلي : " فادي فايز عمر- بيت لحم،  المحرر علي محمد غيظان- قبيا غرب رام الله، أمير أبو ريالة- مخيم بلاطة بنابلس ، المحرر خليل الفروخ- سعير شرق الخليل ، اسامة دويكات- كفر قليل جنوب نابلس ، منصور أبو السعود- كفر قليل.

 

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