قوات الاحتلال تعتقل شاباً من البلدة القديمة بعد الاعتداء عليه

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، شابا من منطقة باب العامود في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية :" إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد، بعد الاعتداء عليه بالضرب في منطقة باب العامود في البلدة القديمة".

وشنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء 20/4/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة وعرف من يبن المعتقلين ما يلي : " فادي فايز عمر- بيت لحم، المحرر علي محمد غيظان- قبيا غرب رام الله، أمير أبو ريالة- مخيم بلاطة بنابلس ، المحرر خليل الفروخ- سعير شرق الخليل ، اسامة دويكات- كفر قليل جنوب نابلس ، منصور أبو السعود- كفر قليل.