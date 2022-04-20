قرار ملكي في السعودية بتمديد إجازة عيد الفطر لـ15 يومًا

إجازة عيد الفطر السعيد، هي إجازة ينتظرها المسلمون بفارغ الصبر، خاصة بعد أن يمر شهر رمضان الكريم، بحيث تكون إجازة العيد بمثابة جائزة وفرحة في نفس الوقت وصلة رحم بين الأهل والأقارب والأحباب.

وفي هذا الخصوص، قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن يصدر قرارًا ملكيًا يوجه فيه بتمديد إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس والجامعات، لتبدأ يوم 21 رمضان الجاري بدلًا من يوم 25، كما كان مقررًا في السابق.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن هذا القرار الملكي من خادم الحرمين الشريفين، يأتي حرصًا على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات في المملكة.

مع هذ التعديل الجديد، ستبدأ إجازة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية في 21 رمضان، وسوف يعود الطلاب والطالبات لاستكمال الدراسة يوم الأحد الموافق السابع من شوال.