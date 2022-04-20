السيد الحوثي: أنظمة التطبيع عدوانية تجاه كل من يعادي "إسرائيل"

أكد قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن أنظمة التطبيع ظهرت عدوانية تجاه كل من يعادي "إسرائيل" بما في ذلك اليمن.

وخلال محاضرته الرمضانية مساء أمس الثلاثاء ، قال السيد الحوثي: "إن النظام الإماراتي ونظام آل خليفة والنظام السعودي طبعوا مع "إسرائيل" تحت عنوان السلام واستقرار المنطقة.

ولفت إلى أن "أنظمة التطبيع ترى ألا مشكلة في التنازل عن كل شيء إذا كان لإسرائيل ومن أجل أمريكا أما تجاه الآخرين فيظهرون متوحشين".

وذكر السيد الحوثي أن أنظمة التطبيع متسلطة لا تريد سلاماً واستقراراً للأمة، مشيراً أنها تمول الفتن وتدعمها بالمال والإعلام والنفوذ السياسي.

وأضاف إن "أنظمة التطبيع ظهرت سيئة وعدوانية ضد المجاهدين في فلسطين ووصفتهم في إعلامها بالإرهاب"، لافتاً إلى أن "النظام الإماراتي والبحريني والسعودي جعلوا من السلام عنواناً للعمالة."

وأوضح أن "اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين يبين عدوانية العدو الإسرائيلي ضد الإسلام ومقدساته."