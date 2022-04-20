محكمة "عوفر" العسكرية تقرر الإفراج عن المعتقلين المصابين شومان وحمايل

قررت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، الإفراج عن المعتقلين المصابين نسيم شومان وأسيد حمايل من خربة أبو فلاح شمال شرقي رام الله، وذلك بعد دفع كفالة مالية.

وأوضحت هيئة الأسرى في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل شومان وحمايل بتاريخ 8 من نيسان الجاري بعد إطلاق الرصاص عليهما عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، وإصابة كلا الشابين بإصابات بليغة على إثرها جرى نقلهما إلى مشافي الاحتلال.

وتابعت أن كلا المعتقلين خضعا لعمليات جراحية، حيث تم إجراء عملية بتر في ساق المعتقل شومان من منطقة أسفل الركبة، وأوضاعهما الصحية آخذة بالاستقرار بشكل تدريجي.