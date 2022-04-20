الشيخ الكسواني: المتطرفون يسعون للتصعيد في الأقصى لفرض واقع جديد

أكد الشيخ عمر الكسواني مدير وخطيب المسجد الأقصى المبارك اليوم الأربعاء 20/4/2022، أن المتطرفين الصهاينة يسعون للتصعيد في المسجد الأقصى المبارك، لفرض واقع جديد.

وأوضح، الكسواني، في تصريح صحفي، في أعقاب اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في اليوم الرابع، أنه حتى الآن 17 مجموعة من المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وبحماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وقال الكسواني:"هؤلاء المتطرفون يريدون التصعيد، ولذلك إذا كان هناك عاقلاً في حكومة الاحتلال فيجب ألا يسمحوا لهؤلاء المتطرفين بأن يقوموا بتنفيذ ما يخططون له في المسجد الأقصى."

وبين، أن المتطرفين يهدفون إلى فرض واقع جديد وعربة في المسجد الأقصى، مستدركاً:" لكن كل ذلك لن يثنينا عن القيام بواجبنا في الدفاع عن المسجد الأقصى."

واقتحمت جماعات كبيرة من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، ضمن حملة دعت لها "جماعات الهيكل" المزعوم لساحات المسجد الأقصى، لمناسبة عيد الفصح العبري.