سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 20/4/2022 ، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن اليوم الأربعاء 20/4/2022 نحو 45.02 دينار (63.50 دولار)، مقارنة مع 45.29 دينار (63.88 دولار) أمس الاول الإثنين

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن اليوم، 39.39 دينار (55.56 دولار)، مقارنة مع 39.63 دينار (55.89 دولار) وفقا لـ"جولد برايس توداي".

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن إلى 33.77 دينار (47.62 دولار)، مقارنة مع 33.97 دينار (47.91 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 26.26 دينار (37.04 دولار) وعيار 12 نحو 22.64 دينار (31.94 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الأردن

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 1,400 دينار (1,975 دولارا)، مقارنة مع 1,408 دينار (1,987 دولارا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 315.16 دينار (444.50 دولار)، مقارنة مع 317.01 دينار (447.16 دولار).

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار في ظل توقعات بأن الأسعار قد تعيد على المدى القريب اختبار صمود المعدن الأصفر عند المستوى الرئيسي 2000 دولار للأوقية (الأونصة).

وبحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1975.36 دولار للأوقية، ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1978.40 دولار.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر واحد عند 1998.10 دولار أمس الإثنين مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنة مع استمرار الأزمة الأوكرانية وتزايد المخاوف من التضخم. مع ذلك، فقد المعدن الأصفر لاحقا معظم مكاسبه بفعل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "الذهب لديه القدرة على التغلب على قوة الدولار الأمريكي واختراق مستوى 2000 دولار ربما خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".

صعد الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2020 إذ استعد المستثمرون لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الوقت الذي يسعى فيه إلى كبح جماح التضخم المرتفع.

ومع ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قليلا عن أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات اليوم، مما قدم بعض الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.76 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1014.10 دولار وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2430.10 دولار.