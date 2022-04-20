مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك 2022، يبحث الصائمون عن دعاء ليلة القدر للشيخ محمد جبريل في ليلة القدر، حيث يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر دعاء ليلة القدر للشيخ محمد جبريل لتعم الفائدة منه، ولكي تتلوه في تلك الليلة المباركة، حيث تتميز الليلة بالدعاء المستجاب الذي يطمح له كل الصائمون وهي الليلة التي ينتظرها المسلمون في العالم أجمع للتقرب إلى الله والدعء ما يحب كل شخص.

دعاء ليلة القدر للشيخ محمد جبريل 2022

«اللهم يا رحمن... يا معلِّم القرآن... يا خالق الإنسان، ومعلِّمه البيان.. فلك الحمد كلّه.. ولك الشُّكر كلّه.. وبيدك الخير كلّه.. وإليك يرجع الأمر كلّه.. علانيته وسره.. إنَّك على كلّ شيء قدير.. إنَّك على ما تشاء قدير.

اللهم يا غني يا حميد.. أغننا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك.

اللهم من عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزه.. ومن عمل على ذلّة الإسلام والمسلمين فأذله... اللهم أذله في الدنيا والآخرة بقوّتك وجبروتك يا جبار.

دعاء ليلة القدر للشيخ محمد جبريل 2022

اللهم صل وسلِّم على سيِّدنا محمد في الأولين وفي الآخرين.. وفى كل وقت وحين.. وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين... اللهم ارزقنا شفاعته.. وأوردنا حوضه.. ولا تحرمنا زيارته.. واسقنا من يده الشَّريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداً.

اللهم يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات... اقض حوائجنا وحوائج السائلين... يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر.. أكرمنا في هذه الليلة المباركة.. والطف بنا في هذه الليلة المباركة.. وأجرنا من النَّار في هذه الليلة المباركة.. وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليلة المباركة... يا أرحم الرَّاحمين... يا سامع الدَّعاء يا سامع الدَّعاء يا سامع الدَّعاء.. ما لنا سواك نرجوه.. ما لنا سواك ندعوه.. نسألك يا ربنا خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد -صلى الله عليه وسلم... ونعوذ بك يا ربنا من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد -صلى الله عليه وسلم... نسألك يا ربنا من الخير كلّه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك يا ربنا من الشَّر كلّه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم... نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدَّائمة في الدِّين والدنيا.. يا رب العالمين.

اللهم إنَّك عفوٌّ كريم تحب العفو فاعفُ عنا...اللهم إنَّك عفوٌّ كريم تحب العفو فاعف عنا...اللهم إنَّك عفوٌّ كريم تحب العفو فاعف عنا».

أدعية ليلة القدر 2022

اللهم اعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

أدعية ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من عتقائك من النار.

اللهم تقبّل صيامنا، وقيامنا، وصلاتنا، ودعاءنا، وسائر أعمالنا، وبلّغنا برحمتك ليلة القدر، يا أرحم الراحمين

اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يارب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا.

أدعية ليلة القدر، ربي إني استودعتك أدعية فاض بها قلبي فاستجبها لي يا كريم.

اللهم ما أخشاه أن يكون صعباً هوّنه وما أخشاه أن يكون عسيراً يسّره وما أخشاه أن يكون شراً اجعل لي فيه خيراً ولا تجعلني أخشى سواك.

أدعية ليلة القدر، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

اللهم أحسن ختامنا وارزقنا من حلالك واحمنا من طريق الشر والحرام، اللهم لطفك وعفوك بمرضى كورونا إنك أنت الشافي المعافي رب المعجزات القادر على إحياء العظام وهي رميم.

أدعية ليلة القدر، اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل 2022

سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله "إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها"، قال: قولي “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني".

اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدًا.

ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَد منك الجد.

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لنا فيها خير ما قسمت، واختم لنا في قضائك خير ما ختمت، واختم لنا بالسعادة فيمن ختمت.