وزير الأوقاف المصري: لا يمكن السماح بتقسم "الأقصى"

أكد وزير الأوقاف في جمهورية مصر العربية محمد مختار جمعة، على ضرورة قيام كافة المنظمات الأممية والدولية بدورها في الحفاظ على وضع المسجد الأقصى الإسلامي، دفعا لتأجيج حروب، وصراعات دينية، وصدامات بشرية لا تنتهي".

وشدّد جمعة في تصريحات صحفية، على أنه لا يجوز تقسيم المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى ثالث الحرمين وأولى القبلتين لا زمانيا ولا مكانيا، ولا يملك أحد القول بذلك أو السماح به".

وأضاف "أن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المقدسات الدينية يضر بالسلام العالمي، ويمكن أن يعصف به إن لم يتنبه عقلاء العالم ومنظماته الدولية لخطورة غض الطرف عن انتهاك المقدسات الدينية لأي دين، دون تفرقة أو تمييز بين الأديان".