أعضاء كنيست يهاجمون حكومة بينت بسبب مسيرة الأعلام

هاجم مسؤولون وأعضاء كنيست اليوم الأربعاء 20/4/2022، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بسبب منع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى اعتباراً من الجمعة.

وقال الرئيس السابق لما يسمى مجلس الأمن القومي، يعقوب عميدرور: ليس من المنطقي أن يكون هناك أي عوائق لإقامة مسيرة الأعلام في القدس.

فيما قال عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير: استسلم نفتالي بينيت رئيس وزراء "إسرائيل" لحركة حماس ورفع الراية البيضاء في الأقصى، لذا سأحضر اليوم للمشاركة في مسيرة الأعلام في القدس وأدعو الجميع للحضور .. تعالوا لنغلق فم حماس".

اقتحمت جماعات من المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك لليوم الرابع على التوالي، وحاصرت المصلين والمعتكفين، فيما قررت حكومة الاحتلال منع المستوطنين من اقتحامه اعتباراً من يوم الجمعة وحتى نهاية شهر رمضان.