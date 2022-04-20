جهاز الإحصاء: ارتفاع حاد على أسعار السلع المحلية

ذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان أن أسعار السلع المحلية والمستوردة سجلت ارتفاعاً قاد الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين إلى ارتفاع حاد بلغت نسبته 3.86% خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، (بواقع 5.77% للسلع المحلية، وبنسبة 3.20% للسلع المستوردة).

وعزا جهاز الإحصاء السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة، عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 4.00%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة للفئات الآتية: بيع الفواكه والخضار بالجملة بنسبة 39.13%، والبيع بالجملة للمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 14.54%، وبيع المعادن وخامات المعادن بالجملة بنسبة 12.20%، وبيع منتجات التبغ بالجملة بنسبة 6.30%، وبيع منتجات الألبان والبيض بالجملة بنسبة 5.76%، وبيع المشروبات بالجملة بنسبة 5.34%، وبيع مواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة بنسبة 5.31%، والبيع بالجملة للحيوانات الحية بنسبة 4.40%، وبيع أنواع الوقود السائل بالجملة بنسبة 3.34%، وبيع أنواع الوقود الغازي بالجملة بنسبة 3.25%، وبيع الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بالجملة بنسبة 3.05%.

وأوضح أن قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية سجل ايضا ارتفاعاً بلغت نسبته 2.68%، علما انه يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة للفئات الآتية: بيع قطع الغيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات بنسبة 5.43%، وبيع المركبات ذات المحركات بنسبة 3.79%.