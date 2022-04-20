الشيخ عكرمة صبري يحذر من إدخال القرابين للأقصى غدًا ويؤكد فشل مخططات الاحتلال

أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى اليوم الأربعاء 20/4/2022 ، أن الاحتلال يواصل انتهاك حرمة الأقصى المبارك من أجل تأمين اقتحامات المتطرفين ، معتبراً أن حكومة الاحتلال تريد أن تلبي رغبة المتطرفين على حساب الأقصى لأنها حكومة هشة و ضعيفة.

وحذر الشيخ صبري خلال تصريحات للجزيرة وتابعتها "فلسطين اليوم" من إدخال القرابين للمسجد الأقصى بصورة غدر ومفاجئة ، كونهم حتى اليوم لم يدخلوا القرابين لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وشدد الشيخ صبري على أن الاحتلال فشل حتى اللحظة من تطبيق ما يخطط له من التقسيم الزماني والمكاني ، مجدداً خشيته من إدخال القرابين غدًا أو الأيام القادمة .

وبشأن عدم إدخال المتطرفين بدءاً من يوم الجمعة ، قال : يوم الجمعة تبدأ العشرة الأواخر من شهر رمضان ، حيث تتوقف كافة الزيارات إلا للمسلمين فقط ، وهذا الاتفاق يتم تطبيقه منذ عشرات السنوات .