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بالفيديو
الاحتلال يطرد الصحفيين من داخل المسجد الأقصى المبارك
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:56 ص
20 ابريل 2022
الاحتلال يطرد الصحفيين من داخل المسجد الأقصى المبارك
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