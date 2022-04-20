بالفيديو الاحتلال يطرد الصحفيين من داخل المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:56 ص
20 ابريل 2022
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة (2).jpg
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الاحتلال يطرد الصحفيين من داخل المسجد الأقصى المبارك

 

 

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