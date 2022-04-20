أسعار جرام الذهب في فلسطين اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:46 ص
20 ابريل 2022
أسعار الذهب
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تشهد  أسعار جرام الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 20/4/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية مع استمرار استقرار الدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، حيث يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 202.18 شيكل $62.50

سعر الذهب عيار 22   185.33 شيكل $57.29

اسعار الذهب عيار 21 176.91 شيكل $54.68

اسعار الذهب عيار 18 151.64 شيكل $46.87

سعر الذهب عيار 14   117.94 شيكل $36.46

سعر الذهب عيار 12   101.09 شيكل $31.25

اسعار أوقية الذهب      6,288 شيكل  $1,944

اسعار جنيه الذهب      1,415 شيكل  $437.48

اسعار كيلو الذهب      202,179 شيكل       $62,495

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

19 إبريل       202.66       177.33       152.00       118.22       101.33

18 إبريل       205.97       180.23       154.48       120.15       102.98

17 إبريل       204.58       179.01       153.43       119.34       102.29

16 إبريل       204.58       179.01       153.43       119.34       102.29

15 إبريل       204.58       179.01       153.43       119.34       102.29

14 إبريل       204.41       178.86       153.31       119.24       102.21

13 إبريل       204.94       179.32       153.71       119.55       102.47

12 إبريل       202.75       177.41       152.06       118.27       101.37

11 إبريل       202.29       177.01       151.72       118.01       101.15

10 إبريل       201.83       176.60       151.37       117.73       100.91

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