بالفيديو تكبيرات المرابطين خلال خروج المستوطنين من باب السلسلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:25 ص
20 ابريل 2022
الاقصى.PNG
اعلان اسفل صورة الخبر

بالفيديو : تكبيرات المرابطين خلال خروج المستوطنين من باب السلسلة

 

متعلقات

البث المباشر