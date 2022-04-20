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بالفيديو
تكبيرات المرابطين خلال خروج المستوطنين من باب السلسلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:25 ص
20 ابريل 2022
بالفيديو : تكبيرات المرابطين خلال خروج المستوطنين من باب السلسلة
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